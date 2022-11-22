Пранкери зателефонували Дуді під виглядом Макрона

Президент Польщі Анджей Дуда поспілкувався з пранкером, який подзвонив польському лідеру, вдаючи президента Франції Емманюеля Макрона. Інцидент розслідують польські спецслужби.

Про це інформує у Twitter канцелярія президента Польщі.

"Після вибуху ракети у Пшеводуві, під час телефонних розмов з главами держав та урядів, відбулася розмова з особою, яка назвалася президентом Франції Емманюелем Макроном", – повідомила канцелярія президента РП.

Як зазначається, "за нетиповим способом розмови" президент Дуда зорієнтувався, що "могла статися спроба шахрайства, і завершив розмову". Відразу після цього канцелярія президента РП, спільно з відповідними службами, розпочала з’ясовувати обставини інциденту.

Дуда не вперше став об’єктом шахрайства з боку пранкерів. В липні 2020 року Дуді зателефонувала особа, яка назвалась генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. У ході розмови пранкер ставив багато запитань про Україну, зокрема про те, чи не хоче Польща забрати Львів.