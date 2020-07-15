Російські пранкери пропонували президентові Польщі Анджею Дуді "забрати назад українські території"

Дуда у відповідь сказав: "Тепер це частина України, і на цьому все".

Російські пранкери Володимир Кузнєцов (Вован) і Олексій Столяров (Лексус), видавши себе за генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, поговорили з президентом Польщі Анджеєм Дудою про коронавірус, суперечку з президентом РФ Володимиром Путіним і про Україну. Про це повідомляє "Ліга.Новости".

Запис розмови опубліковано на YouTube-каналі пранкерів.

Дуда, своєю чергою, підтвердив, що така розмова відбулася. Проте він зазначив, що під час розмови зрозумів, що щось не так.

"Генеральний секретар не вимовляє слово zubrówka так добре, хоча голос був дуже схожим", - написав президент Польщі у Twitter.

Директор пресслужби канцелярії президента Польщі Марчін Кендріна підтвердив достовірність запису.

Під час розмови про коронавірус Дуда сказав, що ситуація в Польщі не така погана, як в Україні (за даними worldometers, у Польщі на сьогодні 38 721 хворий, в Україні - 55 607). На запитання, хто, на його погляд, може бути основним джерелом поширення інфекції, президент Польщі припустив, що це можуть бути громадяни України, "яких багато в Польщі".

Також пранкери порушили тему історичної дискусії про Другу світову війну з Путіним. Дуда погодився, що Росія зробила "значний внесок" у перемогу над гітлерівською Німеччиною. "Я знаю це, добре знаю. Але проблема в тому, що вони ще й окупували нашу країну після ІІ світової", - сказав президент Польщі.

Пранкери запропонували Дуді "забрати назад українські території ... Львів і багато інших". Дуда не відразу зрозумів, про що мова. "Що, вибачте? ... Ні, ні, ні. У Польщі навіть розмов таких немає. Тепер це частина України, і на цьому все. Подібних політичних дискусій у Польщі немає", - сказав він.

Зазначимо, пранкери Вован і Лексус неодноразово розігрували зарубіжних політиків, представляючись чужими іменами. У квітні 2019 року, видавши себе за переможця президентських перегонів в Україні Володимира Зеленського, вони поговорили телефоном з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Один з пранкерів, який видавав себе за Зеленського, пожартував, що перемога в 73% голосів нагадує результати виборів у Росії, коли перемагав Володимир Путін. У відповідь співрозмовник, голос якого, як відзначає агентство, схожий на Макрона, жартівливо зауважив, що Україна не була схожа на Росію принаймні в одному: "Ви ще не кинули всіх суперників у в'язницю".

В адміністрації Макрона відмовилися коментувати відео, сказавши, що ні підтверджують, ні заперечують достовірність запису.