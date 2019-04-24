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Российские пранкеры позвонили Макрону от имени Зеленского, - Reuters

Разговор длился 15 минут.

Российские пранкеры позвонили Макрону от имени Зеленского, - Reuters
Фото: EPA/UPG

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили президенту Франции Эмануэлю Макрону от имени победителя президентских выборов в Украине Владимира Зеленского.

15-минутный разговор 24 апреля опубликовали в YouTube. Точное время, когда произошел звонок, неизвестно, сообщает Reuters.

Один из пранкеров, выдававший себя за Зеленского, пошутил, что победа в 73% голосов напоминает результаты выборов в России, когда побеждал Владимир Путин. В ответ собеседник, голос которого, как отмечает агентство, похожий на Макрона, шутливо заметил, что Украина не была похожа на Россию по крайней мере в одном: "Вы еще не бросили всех соперников в тюрьму".

В администрации Макрона отказались комментировать Reuters видео, сказав, что ни подтверждают, ни отрицают подлинность записи.

Вован и Лексус - известные российские пранкеры, жертвами которых становились многие известные люди и мировые политики.

Как сообщалось, 12 апреля президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с Зеленским в Париже. Встреча прошла в неформальной обстановке.

После оглашения результатов эксит-поллов Макрон поздравил Зеленского с победой на выборах.

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