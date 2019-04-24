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Трамп встретился с руководителем Twitter Дорси

Собеседники поговорили о соцсетях.

Трамп встретился с руководителем Twitter Дорси
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп провел встречу с руководителем социальной сети Twitter Джеком Дорси, во время которой стороны обсудили темы, касающиеся соцсетей.

Об этом Трамп сообщил в Twitter.

"Отличная встреча была сегодня днем в Белом доме с Джеком Дорси из Twitter. Обсуждались множество тем, касающихся их платформы и мира социальных сетей в целом", -  написал американский президент.

Он также отметил, что с нетерпением ждет продолжения открытого диалога.

Напомним, президент США Трамп является активным пользователем Twitter. Он часто комментирует в микроблоге события в стране и мире, а также нередко использует сервис для оскорбления своих оппонентов. Из-за этого советники запрещали Трампу вести  Twitter.

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