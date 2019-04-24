Трамп встретился с руководителем Twitter Дорси

Президент США Дональд Трамп провел встречу с руководителем социальной сети Twitter Джеком Дорси, во время которой стороны обсудили темы, касающиеся соцсетей.

Об этом Трамп сообщил в Twitter.

"Отличная встреча была сегодня днем в Белом доме с Джеком Дорси из Twitter. Обсуждались множество тем, касающихся их платформы и мира социальных сетей в целом", - написал американский президент.

Он также отметил, что с нетерпением ждет продолжения открытого диалога.

Great meeting this afternoon at the @WhiteHouse with @Jack from @Twitter. Lots of subjects discussed regarding their platform, and the world of social media in general. Look forward to keeping an open dialogue! pic.twitter.com/QnZi579eFb — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 апреля 2019 г.

Напомним, президент США Трамп является активным пользователем Twitter. Он часто комментирует в микроблоге события в стране и мире, а также нередко использует сервис для оскорбления своих оппонентов. Из-за этого советники запрещали Трампу вести Twitter.