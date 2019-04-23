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Нотр-Дам де Пари накроют брезентом, чтобы защитить от дождя

Затем над собором будет установлена более прочная конструкция.

Нотр-Дам де Пари накроют брезентом, чтобы защитить от дождя
Фото: EPA/UPG

В столице Франции группа промышленных альпинистов приступила к работам по монтажу брезентового покрытия на пострадавшей от пожара крыше собора Парижской Богоматери.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на французское радио.

Отмечается, что покрытие позволит защитить внутреннее убранство и несущие конструкции собора от дождя, который, по прогнозам местных метеорологов, может начаться во вторник и продлиться до четверга.

Брезентом Нотр-Дам накроют лишь на некоторое время. Затем над собором, как ожидается, будет установлена более прочная конструкция, получившая название "большой зонт". Подобную конструкцию французские реставраторы уже использовали в 2014-2015 году при работах в Пантеоне в Париже.

Напомним, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, после которого обрушился шпиль здания, а также крыша. Структуру Нотр-Дам де Пари удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, скульптуру Богоматери, алтарь и алтарный крест Собора. Часть реликвий из огня вынес капеллан пожарной бригады.

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