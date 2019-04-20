По одной из версий, пожарная сигнализация в соборе могла работать некорректно.

Следователи определили точное место, с которого начался пожар в Нотр-Даме

Французские следователи смогли определить точное место, с которого начался пожар в соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в полиции.

"Эксперты пересмотрели множество видео и фотографий пожара, и теперь считают, что очаг возгорания находился в центральной части собора вблизи основания его шпиля", - говорится в сообщении.

В рамках расследования полиция, по данным источников телеканала, обращает особое внимание на работу пожарной сигнализации в Нотр-Даме.

Существует версия, что датчики пожарной сигнализации в соборе могли работать некорректно, сообщает CNN. К такому выводу следователей подтолкнул тот факт, что, когда служба безопасности Нотр-Дама заметила возгорание, высота пламени составляла уже почти три метра.

Ранее сообщалось, что пожарная сигнализация в парижском соборе сработала два раза: в первый раз его сотрудники не смогли обнаружить возгорание, оно стало явным только спустя 23 минуты, когда пожарная тревога сработала второй раз.

Также следователей интересуют лифты, возведенные для работ по реконструкции собора, отмечает телеканал.

Ранее сообщалось, что следователи считают короткое замыкание одной из возможных причин пожара в Нотр-Даме.

Напомним, в Париже вечером 15 апреля загорелся Собор Богоматери, в результате обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Нотр-Дам де Пари удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, скульптуру Богоматери, алтарь и алтарный крест Собора. Часть реликвий из огня вынес капеллан пожарной бригады.