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В России задержали совладельца обанкротившегося банка за хищения и растрату

Банкротство "Югры" стало крупнейшим в истории РФ.

В России задержали совладельца обанкротившегося банка за хищения и растрату
Фото: jugra.ru

В Москве задержали мажоритарного акционера и совладельца банка "Югра" Алексея Хотина. Бизнесмена подозревают в присвоении и растрате денег, что привело к краху банка. Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление Следственного комитета РФ.

Уголовное дело в отношении Хотина возбуждено по факту хищения 7,5 млрд рублей. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании Хотину меры пресечения.

Банкротство "Югры" стало крупнейшим страховым случаем за последние десятилетия в России. Лицензию банка отозвали в июле 2017 года, а банкротство признали в сентябре 2018 года. К этому времени активы банка составляли 34,007 млрд рублей, а обязательства - 194,868 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что активы банка на дату отзыва лицензии составляли 197,2 млрд рублей, обязательства - 199,3 млрд рублей, то есть "дыра" составляла 2,1 млрд рублей. После проведения обследования временной администрацией "дыра" в капитале "Югры" выросла до 143 млрд рублей.

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