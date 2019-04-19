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Пилоты Франции объявили о недельной забастовке в начале мая

Профсоюз не хочет объединяться на переговорах с более крупными союзами.

Пилоты Франции объявили о недельной забастовке в начале мая
Фото: Макс Левин

Главный пилотный союз Франции предупредил правительство, что он объявит в мае недельную забастовку. Об этом сообщает Reuters.

Забастовка будет длиться с 6 по 11 мая и повлияет на все авиакомпании, работающие во Франции, включая Air France, Aigle Azur, Corsair, XL Airways, Easy Jet и Vueling.

Причиной протестов является транспортний закон, который сейчас обсуждается в парламенте. Профсоюз пилотов опасается, что закон может объединить их с другими более крупными профсоюзами на переговорах с законодателями или работодателями. Это, по мнению профсоюза, утопит их голос, особенно по вопросам, касающимся пилотов.

Общенациональное уведомление о забастовке направлено премьер-министру Эдуару Филиппу, министру транспорта и министру труда.

Напомним, в начале апреля в Польше началась забастовка учителей. Педагоги отмечают, что реформы, объявленные правительством, не коснулись школьного образования.

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