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Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину

Медведев также сообщил о расширении запрета на ввоз некоторых украинских товаров.

Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину
Дмитрий Медведев
Фото: EPA/UPG

Правительство Российской Федерации запретило экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

"Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов", - сказал он.

По данным Государственной фискальной службы, за 2018 год Украина импортировала нефтепродуктов на сумму 5 540,93 млн долларов, что на 33,2%, или на 1 381,897 млн долларов, больше, чем в 2017 году.

В 2018 году из Беларуси Украина импортировала нефтепродукты на 2 113,804 млн долларов (доля - 38,15%), из России - на 2 069,358 млн долларов (37,35%), из Литвы - на 570,467 млн долларов (10,3%), из других стран - на 787,302 млн долларов (14,21%).

Профильное издание enkorr со ссылкой на данные "Консалтинговой группы А-95", Россия в 2018 году обеспечила 40% украинского рынка дизельного топлива и 29% автогаза. Также Россия поставляет в Украину битум, мазут, масла и нефтехимическое сырье.

Медведев также сообщил о расширении запрета на ввоз некоторых украинских товаров.

"Мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры... Я подписал постановление правительства на эту тему. Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн", - добавил российский премьер.

Он также отметил, что некоторые российские товары можно будет вывозить в Украину только после специального разрешения.

"Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и нефть, и нефтепродукты", - добавил Медведев.

Напомним, Россия с января 2016 года запретила прямые транзитные перевозки грузов из Украины в Казахстан, а с июля - в Кыргызстан. Перевозки разрешено осуществлять через территорию РФ только при въезде с территории Беларуси.

После этого запрет регулярно продлевается, последний раз - на полгода с 1 января 2019 года.

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