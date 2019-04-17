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Сербия запустила строительство участка "Турецкого потока"

Строительство трубопровода по территории Сербии завершиться к концу этого года.

Сербия запустила строительство участка "Турецкого потока"
Фото: oilreview.kiev.ua

Сербия запустила процесс сооружения участка газопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа в Западную Европу.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление главы сербского МИД Ивицы Дачича.

"Мы не будем ждать, пока Болгария завершит свой участок трубопровода. Мы уже начали работы по сооружению нашей части Турецкого потока", - заявил Ивица Дачич во время визита в Москву 17 апреля.

Как сообщалось, российский газовый монополист "Газпром" выбрал маршрут поставок газа в Европу по второй нитке "Турецкого потока" - через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Сербское энергетическое агентство официально одобрило строительство сербской части "Турецкого потока" 5 марта.

По словам сербских чиновников, строительство трубопровода по территории Сербии протяженностью 403 км завершиться к концу этого года и обойдется в около 1,4 млрд евро.

Как известно, российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что решение о прокладке "Турецкого потока" через Болгарию, Сербию и Венгрию может быть принято только после надежных гарантий того, что ЕС не будет препятствовать поставке газа по этому маршруту.

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