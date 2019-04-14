Вдова Слободана Милошевича умерла в России

Мириана (Мира) Маркович, вдова бывшего президента Сербии Слободана Милошевича, умерла в России, где она жила сначала 2000-х годов. Ей было 77 лет.

Эту информацию подтвердил Сербской службе Би-би-си ее близкий друг Милутин Мрконич. Он добавил, что дата и место похорон пока еще обсуждаются.

Белградские СМИ сообщают, что Мирьяна Маркович скончалась в больнице в Москве. Би-би-си не смогла подтвердить эту информацию - в московских больницах сказали, что предоставляют данные о смерти пациентов только родственникам.

Издание Blic сообщает, что причиной смерти Маркович стало воспаление легких.

Мира Маркович активно участвовала в политике, в частности она возглавляла партию "Югославские левые", а также считалась одним из главных советников Слободана Милошевича на протяжении всей его карьеры.

В 2000 году Милошевич лишился власти, а затем был передан Международному трибуналу по делам бывшей Югославии. В 2006 году он умер в тюремной камере до завершения судебного процесса.

В 2003 году Мира Маркович переехала в Россию, где, как сообщалось, она и ее сын получили статус беженцев. Власти Сербии объявляли Маркович в международный розыск, однако Россия отказалась выдавать вдову Милошевича.