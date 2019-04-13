В результате пожара упала кровля и часть внешних стен.

В канадском городе Гамильтон ночью 13 апреля сгорело здание Украинского культурного центра.

Об этом пишет канадское издание Globalnews.ca.

Фото: twitter.com/HamiltonFireDep

Фото: twitter.com/HamiltonFireDep

Пожар, начавшийся около полуночи, охватил второй этаж и крышу здания. Потушить его не удалось из-за стремительного распространения огня. Крыша и часть внешних стен здания рухнули и пожарным пришлось лишь следить за тем, чтобы пламя не распространилось на соседние строения.

Пострадавших в результате пожара не было.

В фейсбуке Союза украинской молодежи Гамильтона подтверждается, что "наша домивка сгорела".

Фото: facebook.com/CYM Hamilton