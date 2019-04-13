В Лондоне напали на автомобиль украинского посла (обновлено)

В Лондоне напали на автомобиль украинского посла в Великобритании. Инцидент произошел около 10 утра 13 апреля. Об этом сообщается на сайте Посольства Украины в Великобритании.

"Официальный автомобиль Посла Украины в Соединенном Королевстве, который был припаркован перед зданием украинского посольства, намеренно протаранили", - говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что автомобиль дважды врезался в машину украинского дипломата.

Никто из сотрудников украинского посольства не пострадал. Мотивы поступка злоумышленника пока неизвестны.

Как пишет The Daily Telegraph, полицейские задержали водителя автомобиля, который врезался в машину посла Украины, со стрельбой.

Район Холланд-парк в Кенсингтоне, где находятся посольства нескольких стран, оцепили правоохранители.

По словам пользователей соцсетей, в районе прозвучали около 10 выстрелов.

Обновление 18:27. Скотленд-Ярд не считает, что нападение на автомобиль украинского посла как-то связано с терроризмом.

Об этом говорится на сайте лондонской полиции.

"В соответствии со стандартной процедурой сейчас продолжается расследование о применении огнестрельного оружия во время инцидента. В то же время я хотел бы воздать должное полицейским, которые быстро отреагировали на инцидент, произошедший сегодня утром, и, как это происходит ежедневно, подвергли себя риску во имя безопасности жителей Лондона", - заявил офицер полиции Энди Уокер.

Полиция Лондона сообщила, что для задержания преступника применили не только огнестрельное оружие, но электрошокер.

Подозреваемый - мужчина в возрасте около 40 лет.