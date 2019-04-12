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Суд в Гааге отказался расследовать действия США в Афганистане

Прошло слишком много времени и нет надежды на сотрудничество Кабула.

Суд в Гааге отказался расследовать действия США в Афганистане
Фото: EPA/UPG

Международный уголовный суд в Гааге не будет расследовать возможные преступления солдат США в Афганистане. Прошло слишком много времени и нет надежды на сотрудничество Кабула, передает DW.

Подобное расследование "на данный момент не будет служить интересам правосудия", говорится в сообщении суда в Гааге, опубликованном в пятницу, 12 апреля.

В ноябре 2017 главный представитель обвинения в суде Фату Бенсуда попросила судей о мандате на расследование возможных преступлений, совершенных в Афганистане боевиками радикального исламистского движения "Талибан", афганскими правительственными войсками, а также дислоцированными в этой стране военнослужащими международной коалиции, включая солдат и офицеров США.

Напомним, 15 марта США объявили первые санкции против работников МУС, причастных к потенциальному расследованию действий американских солдат в Афганистане. Ограничительные меры предусматривали отмену американских виз любому, кто будет участвовать в этом расследовании, или принимает меры для его начала.

5 апреля власти США аннулировали визу, выданную Фату Бенсуда.

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