Все три ракетные ступени впервые вернулись на Землю.

Фото: SpaceX

Компания SpaceX успешно провела первый коммерческий пуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.

Об этом сообщается в Twitter SpaceX.

SpaceX доставила на орбиту Земли спутник Саудовской Аравии Arabsat-6A массой 6 тыс. кг, предназначенный для трансляции сигнала на районы Ближнего Востока и Северной Африки.

Сообщается, что Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал в четверг, 11 апреля.

Кроме успешного пуска, компании впервые удалось вернуть на Землю все три блока первой ступени ракеты: два боковых ускорителя и центральная разгонная ступень. Все блоки отделились через несколько минут после старта ракеты. Боковые ускорители приземлились на специальные площадки, а разгонная ступень - на плавучую платформу.

Фото: EPA/UPG

Это полный успех, поскольку в предыдущей миссии Falcon Heavy удалось восстановить только 2 ступени, потеряв центральный блок.

Фото: EPA/UPG

Напомним, Falcon Heavy - на данный момент самая мощная ракета в мире. Первый ее запуск состоялся 6 февраля 2018 года в 22:40 по Киевскому времени. В грузовой отсек ракеты, глава SpaceX Илон Маск решил поместить свой личный автомобиль Tesla Roadster, за рулем которого сидел манекен Starman. В самой машине на повторе играла одноименная песня Дэвида Боуи. Ракета выпустила машину на орбиту Марса.