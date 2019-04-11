​Власти США предъявили Ассанжу обвинения в сговоре

Власти США предъявили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в сговоре с целью компьютерного взлома. В четверг он был арестован в Лондоне, после того как Эквадор решил отказать ему в убежище.

Об этом сообщает Би-би-си.

Ассанжа обвиняют в сговоре с информатором WikiLeaks Челси Мэннинг для кражи и публикации секретных правительственных документов. В США ему грозит до пяти лет тюрьмы.

На заседании суда, где решался вопрос об экстрадиции, присутствовали сотрудники правительства США и представляющие США юристы. Адвокат Ассанжа заявил, что пока его подзащитный не будет давать никаких показаний. По его словам, в США существует угроза для его жизни.

В итоге суд оставил Ассанжа под арестом, не приняв решения об экстрадиции. Следующее слушание назначено на 2 мая.

Кроме того, основатель WikiLeaks был признан виновным в нарушении условий освобождения под залог в 2012 году - именно тогда он укрылся в дипмиссии Эквадора, где провел семь лет.

Как стало известно в суде, лондонская полиция пришла к дипмиссии утром в четверг и после разговора с послом Эквадора задержала Ассанжа. На него с трудом надели наручники и вынесли из комнаты.

Запрос на экстрадицию был направлен американскими властями еще 22 декабря 2017 года.

Президент Эквадора Ленин Морено опубликовал видеообращение в своем Twitter, где объяснил причины, по которым отказал Ассанжу в убежище. По его словам, основатель WikiLeaks неоднократно нарушал международные конвенции.

Напомним, Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не покидал его территорию, поскольку был бы задержан британской полицией за отказ явиться в суд. В США ему грозит наказание за разглашение секретных данных Госдепартамента.

В марте 2018 года Ассанжа лишили всех средств связи за нарушение обещание не вмешиваться в международную политику. Это произошло после его заявления с критикой высылки российских дипломатов из западных стран в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей.

В конце октября 2018 года Ассанж заявил, что власти Эквадора хотят лишить его убежища и выдать США.