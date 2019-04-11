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Израильский луноход разбился при посадке

Главный двигатель отключился раньше срока.

Израильский луноход разбился при посадке
Фото: usahitman.com

Израильский луноход "Берешит" разбился при посадке на поверхность спутника Земли. За несколько секунд до посадки аппарата связь с ним была потеряна, сообщает newsru.co.il.

Двигатели аппарата должны были отключиться на высоте пяти метров, чтобы аппарат опустился на поверхность Луны под силой собственной тяжести, но главный двигатель отключился раньше, сообщает издание.

Перед тем, как упасть на поверхность спутника, "Берешит" переслал в Центр управления полетом свое последнее "сэлфи" на фоне Луны.

"Израиль не стал четвертой страной в мире, осуществившей посадку космического аппарата на поверхность естественного спутника Земли, но стал седьмой страной, достигшей Луны", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что запуск "Берешит" был самой дешевой из подобных миссий.

Напомним, ранее погиб хлопок, проросший на обратной стороне Луны на борту китайского лунного модуля.

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