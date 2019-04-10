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Порошенко поздравил Нетаньяху с победой на выборах

Глава украинского государства назвал премьера Израиля другом.

Президент Петр Порошенко поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с победой на парламентских выборах.

"Поздравляю своего друга Биньямина Нетаньяху с результатами выборов-2019! Голоса израильтян на парламентских выборах - лучшее подтверждение их поддержки возглавляемого Вами правительства!", - говорится в сообщении в официальном аккаунте Порошенко в Твиттере.

Глава украинского государства подчеркнул, что ожидает дальнейшего развития украинско-израильского сотрудничества и высокой динамики политического диалога.

Как сообщалось, правая партия "Ликуд" Биньямина Нетаньяху и левоцентристский блок "Кахоль-Лаван" Бени Ганца (экс-глава генштаба армии Израиля) и Яира Лапида (бывший министр финансов) получили большинство голосов на выборах парламента Израиля. Обе партии набирают по 35 мест в Кнессете 21-го созыва.

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