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Родственники военнопленных смогут посетить моряков во время суда

На следующей неделе запланированы очередные заседания.

Родственники военнопленных смогут посетить моряков во время суда
Украинских моряков сопровождают на заседание суда в Лефортово, Москва, 15 января 2019.
Фото: EPA/UPG

Родственники украинских моряков, захваченных в плен Россией, смогут посетить заключенных в московских СИЗО. Все организационные вопросы поездки родственников военнопленных моряков для посещения судебных заседаний в Москве уже решены. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Фейсбуке.

Омбудсмен написала, что по этому поводу провела переговоры с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Судебные заседания по делам украинских моряков назначены на следующей неделе - на 15-17 августа. Ожидается, что, как и раньше, моряков будут судить группами по 4 человека.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера ВМС Украины южнее Керченского пролива. Украинские корабли были захвачены и отбуксированы в Керчь, а экипаж - взят в плен. Моряков арестовал оккупационный суд Симферополя, и в конце ноября украинцев вывезли в Москву для судебного процесса. Украинцев обвиняют в незаконном пересечении российской границы, хотя корабли двигались из порта в Одессы в порт Мариуполя.

9 апреля российский правозащитный центр "Мемориал" признал украинских моряков политзаключенными.

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