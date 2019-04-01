Адвокат сообщил о состоянии прооперированного военнопленного моряка Сороки

У раненого украинского военнопленного моряка Василия Сороки, которого прооперировали в Москве, спал отек руки.

Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Главная новость на сегодня - Василий идет на поправку. Отек руки наконец-то спал. Раны зажили, сегодня должны были снять швы. Но еще длительное время придется ходить с гипсом. Поэтому о восстановлении функций пока говорить преждевременно, но очень на это надеемся", - написал адвокат в фейсбуке.

Сергей Бадамшин добавил, что настроение у моряка хорошее. Цензура "Лефортово" наконец-то пропустила письма Сороке от близких.

По словам адвоката, 1 апреля состоялись следственные действия с Сорокой. По ходу следственного действия сторона защиты "заявила соответствующие ходатайства".

Раненого во время атаки ФСБ России на украинские суда у берегов Крыма 25 ноября 2018 года Васили Сороку 18 марта прооперировали в клинике имени Пирогова в Москве. Врачи извлекли осколки и сшили сухожилия левой руки. На следующий день военнопленного моряка вернули в СИЗО.