Несмотря на фейки и влияние РФ, выборы в Украине состоялись, - депутат Европарламента

Несмотря на некоторые негативные факторы, в том числе влияние со стороны России, выборы президента в Украине состоялись.

Об этом заявил представитель наблюдателей Дариуш Росати, сообщается на сайте Европарламента.

"Мои первые мысли и слова - украинскому народу. Он продемонстрировал свою твердую приверженность демократии и свободе, и мы хотим похвалить его за это... Результаты вчерашнего голосования все еще являются предварительными, но я хотел бы подчеркнуть важность для всех участников - от кандидатов до сторонников и избирателей - уважать избирательный процесс, добросовестно принимать предстоящие результаты и использовать только законные средства для их оспаривания", - подчеркнул европарламентарий.

"Мы хотим отметить позитивные моменты, которые произошли. Все-таки несмотря на все негативные факторы эти выборы состоялись", - сказал Росати добавив, что "влияние РФ очень велико, но Украина выстояла".

"Прежде всего, мы упоминаем сложный контекст, в котором проходили эти выборы, особенно в том, что касается ситуации в Крыму и в некоторых восточных частях территории Украины. Давайте посмотрим правде в глаза и назовем вещи своими именами: Украина находится в состоянии войны, поскольку Россия направила войска для аннексии Крыма, оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и постоянно оказывает всяческую военную и политическую поддержку и поддержку сепаратистам. Прямыми последствиями являются 13 тыс. жертв, сотни тысяч раненых, миллионы беженцев и вынужденных переселенцев, массовые нарушения прав человека, гуманитарная катастрофа, разрушения и разрушения: это контекст этих выборов, и мы все должны имейте это в виду", - подчеркнул европарламентарий.

При этом он отметил, что наблюдатели видели настоящую конкуренцию между кандидатами.

"Эти выборы были определенно конкурентными, поскольку ни один из кандидатов не мог быть четко определен как вероятный победитель. Выбор кандидатов был, по меньшей мере, обширным и разнообразным, представляющим широкий спектр политических альтернатив, хотя только пятеро из 39 были женщины", - сказал Россати.

"Конечно были зафиксированы некоторые случаи, когда административный ресурс использовался, некоторые кандидаты использовали медиа, чтобы освещать свою компанию", - добавил он.

Росати также отметил влияние кибератак.

Напомним, в конце прошлого года делегация Национального демократического института (США) и депутатов Европарламента предоставила Украине 51 рекомендацию по подготовке к выборам в 2019 году.

Первый тур выборов президента Украины прошел в воскресенье, 31 марта. По результатам отработки 80% протоколов, во второй тур выходит Владимир Зеленский - 30,41% и Петр Порошенко - 16,03%