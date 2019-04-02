В ЦИК надеются до конца дня обработать 100% электронных протоколов

В Центральной избирательной комиссии надеются, что уже сегодня могут быть обработаны 100% протоколов в электронном виде.

Об этом заявила секретарь Центризбиркома Наталья Бернацкая, передает "Укринформ".

"Сейчас у нас уже 98%. Очевидно, что эти 2% - это комиссии, которые сейчас уточняют данные, если где-то у них не соответствует какая-то цифра, или система не принимает, потому что арифметически не получается количество протоколов и цифр, которые в них указаны, с количеством бюллетеней и проголосовавших в день выборов. Но это может быть одна-две единицы, которые просто не пробиваются по системе, и мы надеемся, что возможно и сегодня уже увидим 100% (обработанных протоколов в электронном виде - ред.)" - рассказала Бернацкая.

Она подчеркнула, что для Центризбиркома важно как можно быстрее установить результаты.

По состоянию на 11:30 2 апреля, согласно информационному табло ЦИК, обработаны 98,42% электронных протоколов. Согласно этим данным, в первом туре побеждает Владимир Зеленский - 30,24%. За Петра Порошенко свои голоса отдали 15,92% избирателей, за Юлию Тимошенко - 13,39%.

Напомним, ранее ЦИК обнародовал полные результаты голосования украинцев за рубежом. Так, по результатам обработки 100% протоколов, на заграничном избирательном округе наибольшую поддержку получил действующий президент Порошенко.

1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов, прошедших во второй тур, принять участие в дебатах. Ранее Порошенко заявил о необходимости дебатов во втором туре выборов. Зеленский заявил, что готов к ним, но позже его советник Руслан Рябошапка сказал, что не видит смысла "начинать эти собачьи бои".