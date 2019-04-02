​Тимошенко не признала поражение на выборах, но не будет оспаривать их итоги

"Фальсификация выборов была как до, так и во время, так и после".

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко не признала поражение на выборах, но решила не обжаловать их итоги.

Об этом она объявила на пресс-конференции во вторник, 2 апреля.

"31 марта у нас с вами был шанс, был выбор изменить страну по-настоящему, реализовать ту программу, которую разрабатывали сотни специалистов по всей стране. Это программа "Новый курс страны". 31 марта решалась судьба страны - придут ли к власти те силы, которые могут демонтировать кланово-олиграхическую систему и начать новую эпоху возрождения Украины. На мой взгляд, на этой избирательной кампании этот шанс в полной мере реализован не был", - сказала Тимошенко.

По ее мнению, результаты выборов были сфальсифицированы Петром Порошенко, он не должен был оказаться во втором туре.

"Могу твердо сказать, что президентом Петром Порошенко - именно что касается его результатов, я подчеркиваю - выборы были сфальсифицированы. Они были искажены", - сказала Тимошенко.

"Фальсификация выборов была как до, так и во время выборов, так и после. Это все подтверждается и нашими параллельными подсчетами голосов, и всеми исследованиями, которые мы работали. В том числе частично подтверждается заявлениями гражданской организации "Опора", - сказала она.

Несмотря на это лидер "Батькивщины" не будет оспаривать итоги выборов, потому что не доверяет судебной системе.

"Мы не пойдем в суд. И причина в этом очень проста. После так называемых "реформ" действующий президент приватизировал судебную систему. Она сегодня работает так же фальшиво, как были проведены выборы Порошенко, она не вынесет реальных правосудных решений по фактам фальсификации. Мы просто потеряем время, и будем надеяться на то, на что надеяться абсолютно не имеет смысла", - сообщила лидер "Батькивщины".

Она также сказала, что не будет поддерживать во втором туре ни Владимира Зеленского, ни Петра Порошенко.

Напомним, первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому 21 апреля состоится второй тур. В нем встретятся артист Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Петр Порошенко (15,92%).

За Тимошенко проголосовали 13,39% избирателей.