​Обработаны 97,78% протоколов: Зеленский - 30,26%, Порошенко - 15,92%

Центральная избирательная комиссия обработала 97,78% протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины.

Об этом сообщается на сайте ЦИКа.

Отмечается что уже обработаны 97,78% протоколов, подсчитаны голоса 18 452 632 избирателей.

Так, артист Владимир Зеленский лидирует с результатом 30,26%, на втором месте президент Петр Порошенко с 15,92%.Юлия Тимошенко набрала 13,38% голосов.

Фото: cvk.gov.ua

По состоянию на утро 2 апреля подсчитаны 18,45 млн голосов, то есть есть осталось подсчитать около 370 тыс. голосов, а это меньше чем разрыв от второго до третьего места.

Напомним, воскресенье, 31 марта, в Украине прошел первый тур выборов президента. По предварительным результатам, во второй тур выходит артист Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов, прошедших во второй тур, принять участие в дебатах. Ранее Порошенко заявил о необходимости дебатов во втором туре выборов. Зеленский заявил, что готов к ним, но позже его советник Руслан Рябошапка сказал, что не видит смысла "начинать эти собачьи бои".