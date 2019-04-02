Арсен Аваков: Зеленский – порядочный человек из другого мира
Арсен Аваков: Зеленский – порядочный человек из другого мира
“Антипутін” або Як Порошенко збирається перемогти Зеленського
“Антипутін” або Як Порошенко збирається перемогти Зеленського
"ЗЕвечеринка", “Антипутін”, оптимистка ЮВТ и даже Арсен Аваков. День в штабах.
"ЗЕвечеринка", “Антипутін”, оптимистка ЮВТ и даже Арсен Аваков. День в штабах.
Зеленский выиграл больше военных спецучастков в зоне ООС, чем Порошенко
Зеленский выиграл больше военных спецучастков в зоне ООС, чем Порошенко
Зеленский отреагировал на "марионетку Коломойского"
Зеленский отреагировал на "марионетку Коломойского"
Порошенко - избирателям Зеленского: "Представлять Россию будет не Галкин и не Петросян"
Порошенко - избирателям Зеленского: "Представлять Россию будет не Галкин и не Петросян"
ЗЕвечеринка
ЗЕвечеринка
Юлия Тимошенко: «Не поражение, а только начало»
Юлия Тимошенко: «Не поражение, а только начало»
​Тимошенко: во втором туре мы с Зеленским будем конкурентами
​Тимошенко: во втором туре мы с Зеленским будем конкурентами
ГлавнаяПолитика

​Обработаны 97,78% протоколов: Зеленский - 30,26%, Порошенко - 15,92%

Подсчитаны голоса 18 452 632 избирателей.

​Обработаны 97,78% протоколов: Зеленский - 30,26%, Порошенко - 15,92%
Фото: 112

Центральная избирательная комиссия обработала 97,78% протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины.

Об этом сообщается на сайте ЦИКа.

Отмечается что уже обработаны 97,78% протоколов, подсчитаны голоса 18 452 632 избирателей.

Так, артист Владимир Зеленский лидирует с результатом 30,26%, на втором месте президент Петр Порошенко с 15,92%.Юлия Тимошенко набрала 13,38% голосов.

Фото: cvk.gov.ua

По состоянию на утро 2 апреля подсчитаны 18,45 млн голосов, то есть есть осталось подсчитать около 370 тыс. голосов, а это меньше чем разрыв от второго до третьего места.

Напомним, воскресенье, 31 марта, в Украине прошел первый тур выборов президента. По предварительным результатам, во второй тур выходит артист Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов, прошедших во второй тур, принять участие в дебатах. Ранее Порошенко заявил о необходимости дебатов во втором туре выборов. Зеленский заявил, что готов к ним, но позже его советник Руслан Рябошапка сказал, что не видит смысла "начинать эти собачьи бои".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также