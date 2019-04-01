Украинским военнопленным морякам провели психиатрическую экспертизу, - Полозов

Захваченный у берегов Крыма украинский военный, капитан 2-го ранга Денис Гриценко рассказал, что 26 марта его и других захваченных украинских моряков Михаила Власюка, Андрея Драча и Вячеслава Зинченко вывозили в институт Сербского в Москве для проведения психиатрической экспертизы.

Об этом он сообщил своему защитнику, российскому адвокату Николаю Полозову.

Гриценко отметил, что экспертиза проходила в отсутствие адвокатов.

"В ходе экспертизы Денис Гриценко ответил на вопросы экспертов в рамках ст. 17 III Женевской конвенции, регламентирующей правила поведения военнопленного при производстве допроса. Отвечать на вопросы по фактическим обстоятельствам Денис Гриценко отказался", - написал Полозов в фейсбуке.

По словам адвоката, 1 апреля состоялись следственные действия в отношении Гриценко. Следствие ознакомило Дениса и его адвокатов с двумя постановлениями о назначении экспертизы боевых модулей на военных катерах "Никополь" и "Бердянск".

Адвокат рассказал, что в ходе следственных действий было заявлено ходатайство о приобщении доклада управления верховного комиссара по правам человека в ООН, согласно которому все 24 захваченных военных моряка наделены статусом военнопленных и находятся под защитой III Женевской конвенции.

"Пока ознакамливались с постановлением, удалось немного пообщаться с Денисом. Он в хорошем настроении, чувствует себя бодро. Все передачки получил в полном объеме. Буквально накануне передали письма (за январь)", - добавил Полозов.

Напомним, украинские моряки попали в плен в РФ после российской агрессии в Керченском проливе 25 ноября 2018, трое из них получили ранения. В РФ моряков обвинили в незаконном пересечении границы. Украинцы своей вины не признают и считают себя военнопленными. Все моряки находятся в СИЗО на время проведения российского следствия.

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении ареста для украинцев до конца апреля.