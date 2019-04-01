​Первый тур выборов прошел прозрачно и без системных нарушений, - Минюст

Первый тур выборов президента Украины прошел прозрачно и без системных нарушений.

Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции.

"Первый тур президентских выборов прошел прозрачно и без системных нарушений. Это позволило украинцам свободно сделать свой выбор", - заявил глава Минюста Павел Петренко.

Он также отметил, что проигравшие в первом туре кандидаты должны признать результаты выборов, поскольку до последнего момента никто в стране не знал, кто из претендентов станет лидером гонки, и это, подчеркивает Петренко, является признаком настоящей демократии.

Также он отметил, что штабы всех кандидатов имели возможность контролировать процесс подсчета голосов и оформления протоколов. Петренко напомнил, что за каждое нарушение при подсчете голосов предусмотрена уголовная ответственность, в том числе за порчу бюллетеней и подделку протоколов.

Глава Минюста добавил, что результаты выборов в целом по Украине обжаловать невозможно, но можно обжаловать итоги голосования на конкретном участке. После объявления результатов Центральной избирательной комиссией на обжалование будет пять дней. Суды должны принять решение за два дня.

До 10 апреля будут известны окончательные результаты.

Министр также призвал всех, кто голосует не по месту регистрации, до 15 апреля еще раз обратиться в соответствующие центры и подтвердить свое место голосования.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел в воскресенье, 31 марта. Результаты отработки 90% протоколов, как и прежде, свидетельствуют о прохождении во второй тур актера Владимира Зеленского, за которого проголосовали не меньше 5,10 млн человек (30,26%) и действующего президента Петра Порошенко, за него проголосовали уже 2,70 млн человек (15,98%).