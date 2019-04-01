ГПУ передала в суд обвинительный акт в отношении судьи Днепровского райсуда по делу Майдана

В суд направлен обвинительный акт по обвинению судьи Днепровского районного суда Киева по фактам вынесения заведомо неправосудных решений об аресте участников Революции Достоинства.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

"В частности, передан в суд обвинительный акт по обвинению судьи Днепровского райсуда г. Киева по фактам вынесения заведомо неправосудных решений о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении двух лиц, которые 18 февраля 2014 года были незаконно задержаны сотрудниками правоохранительных органов и привлечены к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках, а в суд поданы незаконные ходатайство об их аресте", - говорится в сообщении.

Кроме того, судье инкриминируется вынесение заведомо неправосудного решения и в отношении участника автопробега "Автомайдана" к резиденции "Межигорье", которого в феврале 2014 года незаконно лишили права управления автомобилем на три месяца.

"Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудных решений, что повлекло тяжкие последствия, совершенное из корыстных побуждений и в иных личных интересах)", - говорится в сообщении.

Поскольку обвиняемая работала в суде, к подследственности которого относится осуществление уголовного производства, одновременно с передачей обвинительного акта прокурором в Верховный Суд подано ходатайство об изменении подсудности и передаче дела в другой суд.

Напомним, 1 февраля ГПУ сообщила, что завершено расследование в отношении судьи Днепровского районного суда Киева, которую подозревают в вынесении заведомо неправосудных решений в отношении участников Революции Достоинства.

Начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, отчитываясь о ходе следствия по делам Майдана, заявлял, что упрёки относительно ненадлежащего расследования дел и отсутствия результатов несправедливы. По его словам, всего по стране расследуется 4700 эпизодов преступлений, совершенных против участников протеста, и большая часть преступлений раскрыта - установлены обстоятельства, исполнители, организаторы, пособники. По словам Горбатюка, уведомлены о подозрении 442 человека, по 289 подозреваемым дела направлены в суд. Под стражей находятся 13 человек, признаны виновными судом 52 человека, девять - осуждены к лишению свободы.

Вместе с тем, он признал, что убийства Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника до сих пор не раскрыты. Горбатюк также упрекал судебные инстанции в затягивании рассмотрения таких дел.