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ЦИК обнародовал полные результаты голосования украинцев за рубежом

Порошенко больше всего голосов получил в Германии, США и Италии, Зеленский победил в Польше и Беларуси.

ЦИК обнародовал полные результаты голосования украинцев за рубежом
Выборы на участке в Италии

Действующий президент Петр Порошенко на заграничном избирательном округе получил наибольшую поддержку избирателей - 38,93% избирателей, актер Владимир Зеленский заручился голосами 26,01%.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 100% протоколов.

Отмечается, что по состоянию на 09:15 2 апреля обработано 100% протоколов по заграничному округу, который состоит из 101 участка. Всего в голосовании за рубежом приняли участие более 55 тыс. украинцев.

Голоса украинских избирателей на заграничном округе распределились таким образом: Порошенко - 38,93%; Зеленский - 26,01%.

На третьем месте - Анатолий Гриценко (10,64%), далее - Игорь Смешко (6,62%); Руслан Кошулинский (4,67%); Юлия Тимошенко (4,21%); Юрий Бойко (3,91%); Александр Вилкул (1,80%).

По данным Центризбиркома, в Германии за Порошенко проголосовали более 42% из 7,1 тыс. избирателей, в США - 56,2% из почти трех тысяч человек, а в Италии  - 40,60% из 5,3 тыс. украинцев.

Зеленский победил в Польше с результатом 38,70% (всего 7,8 тыс. избирателей) и Беларуси с 41,02% (всего более 1 тыс.).

Бойко больше всего голосов набрал в Молдове и Эстонии.

Напомним, по состоянию на утро 2 апреля ЦИК обработал 97,78% протоколов, подсчитав голоса 18 452 632 избирателей. Согласно результатам, в Украине Зеленский лидирует с результатом 30,26%, на втором месте Порошенко с 15,92%. Юлия Тимошенко набрала 13,38% голосов.

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