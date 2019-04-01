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​Украина не может позволить себе неопытное руководство, - немецкий политик о результатах выборов

В партии Меркель ждут большей конкретики от Зеленского до второго тура.

​Украина не может позволить себе неопытное руководство, - немецкий политик о результатах выборов
Фото: Макс Левин

Заместитель руководителя фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в Бундестаге Йоханн Давид Вадефуль выступил с заявлением относительно результатов голосования на выборах Президента Украины.

Учитывая проведение второго раунда, участие в котором примут Владимир Зеленский и Петр Порошенко, немецкий политик подчеркивает необходимость для Украины опытной управленческой команды.

"Зеленский должен в течение следующих трех недель до голосования конкретно указать, за что он выступает и какая команда политиков будет его поддерживать. Украина не может позволить себе полагаться на неопытное руководство в конфликте с Россией и в ее тяжелой экономической и социальной ситуации", - отмечается в заявлении.

По мнению Вадефуля, это будет только на руку Москве "и будет поощрять ее интенсифицировать свою дестабилизационную политику в отношении Украины".

"Также Зеленский должен уточнить, как он хочет достичь своей цели - лишить власти олигархов учитывая, что олигарх Игорь Коломойский в значительной степени поддерживал его предвыборную кампанию", - отмечает немецкий политик.

Также Вадефуль считает, что высокий процент голосов за Зеленского является показателем уменьшения доверия к политическим элитам и разочарования процессом реформ президента Петра Порошенко.

"Большая часть населения также надеется, что Зеленский будет проводить решительную борьбу с коррупцией и влиянием олигархов", - добавил он.

В ХДС/ХСС вспомнили и о Юлии Тимошенко.

"Новая неудача Юлии Тимошенко свидетельствует, что избиратели не доверяют ее непонятной внутренней и внешней политике. Прежде всего, она не смогла убедить избирателей в пользе ее дорогих, но вряд ли финансово возможных предвыборных обещаниях, которые только ухудшили бы развитие Украины", - утверждает замглавы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге.


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