Порошенко обсудил с Меркель дальнейшие шаги в рамках "нормандского формата"

Канцлер Германии поздравила президента Украины с выходом во второй тур.

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщается на сайте президента.

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур президентской кампании. Канцлер отметила честность и конкурентность избирательного процесса в Украине.

"Состоялся также обмен мнениями относительно дальнейших шагов, в частности в рамках Нормандского формата, для активизации мирного процесса по имплементации Минских договоренностей, освобождение заложников Кремля, а также по реализации инициативы по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН на территории оккупированного Донбасса", - отмечается в сообщении.

Порошенко поблагодарил Меркель за особое внимание к ситуации в Украине. Президент и канцлер также обсудили дальнейшие двусторонние контакты на высшем уровне.

Напомним, в январе МИД Украины заявил о готовности к результативным переговорам в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ). Также ранее обсуждался вопрос расширения формата путем включения в переговоры Польши.