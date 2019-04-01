Обработаны 85% протоколов: Зеленский - 30,34%, Порошенко - 16,02%

Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,34% и 16,02% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 85,07% протоколов.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,28% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,53%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 7,02%, экс-главу СБУ Игоря Смешко - 5,96%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,36%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула - 4,28%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,65%.

Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ назвали первый тур президентских выборов в Украине свободным и конкурентным.

О том, как кандидаты и их сторонники ожидали оглашения первых результатов экзит-поллов в своих избирательных штабах, читайте в материале LB.ua "ЗЕвечеринка", “Антипутін”, оптимистка ЮВТ и даже Арсен Аваков. День в штабах".

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