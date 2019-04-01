Порошенко - избирателям Зеленского: "Представлять Россию будет не Галкин и не Петросян"
Порошенко - избирателям Зеленского: "Представлять Россию будет не Галкин и не Петросян"
"ЗЕвечеринка", “Антипутін”, оптимистка ЮВТ и даже Арсен Аваков. День в штабах.
"ЗЕвечеринка", “Антипутін”, оптимистка ЮВТ и даже Арсен Аваков. День в штабах.
​Тимошенко: во втором туре мы с Зеленским будем конкурентами
​Тимошенко: во втором туре мы с Зеленским будем конкурентами
Юлия Тимошенко: «Не поражение, а только начало»
Юлия Тимошенко: «Не поражение, а только начало»
Зинченко побил уникальный рекорд Английской Премьер-Лиги
Зинченко побил уникальный рекорд Английской Премьер-Лиги
Зеленский выиграл больше военных спецучастков в зоне ООС, чем Порошенко
Зеленский выиграл больше военных спецучастков в зоне ООС, чем Порошенко
В Украине состоялось голосование на очередных выборах президента (обновляется)
В Украине состоялось голосование на очередных выборах президента (обновляется)
Зеленский заявил, что не будет объединяться с Тимошенко
Зеленский заявил, что не будет объединяться с Тимошенко
Арсен Аваков: Зеленский – порядочный человек из другого мира
Арсен Аваков: Зеленский – порядочный человек из другого мира
ГлавнаяПолитика

Обработаны 85% протоколов: Зеленский - 30,34%, Порошенко - 16,02%

Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

Обработаны 85% протоколов: Зеленский - 30,34%, Порошенко - 16,02%
Фото: EPA/UPG

Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,34% и 16,02% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 85,07% протоколов.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,28% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,53%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 7,02%, экс-главу СБУ Игоря Смешко - 5,96%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,36%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула - 4,28%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,65%.

Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ назвали первый тур президентских выборов в Украине свободным и конкурентным.

О том, как кандидаты и их сторонники ожидали оглашения первых результатов экзит-поллов в своих избирательных штабах, читайте в материале LB.ua "ЗЕвечеринка", “Антипутін”, оптимистка ЮВТ и даже Арсен Аваков. День в штабах".

.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также