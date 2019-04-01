Кремль не будет поздравлять победителя первого тура

Официальный Кремль даст оценку украинским выборам только после второго тура.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российское агентство ТАСС.

"Выборы в Украине не закончились, предстоит второй тур, поэтому пока давать какие-то заключения официальные рано. Нужно подождать", - сказал он.

Песков не стал говорить и об отношении к результату Владимира Зеленского, лидирующего по итогам первого тура. "Пока выборы не закончились, пока не состоялся второй тур и не нашелся победитель выборов, говорить (об этом - ред.) считаем преждевременным", - отметил Песков.

Представитель Кремля также заявил, что российская сторона не будет направлять поздравления никому из кандидатов в связи с выходом во второй тур президентских выборов на Украине.

"Пока выборы не закончились, поздравлять с выходом во второй тур, наверное, было бы неверно, поэтому, естественно, об этом речь не идет - потому что победитель выборов пока не определен на Украине", - сказал представитель Кремля.

Отметим, Центральная избирательная комиссия обработала уже более 70% электронных протоколов. 30,46% избирателей проголосовали за руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, 16,18% - за действующего Президента Петра Порошенко, 13,15% - за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.