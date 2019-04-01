Полиция открыла 60 производств по нарушениям на выборах

Национальная полиция не зафиксировала серьезных нарушений на выборах Президента, первый тур прошел спокойно. Об этом сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

В ходе голосования Национальная полиция открыла 60 уголовных производств в связи с нарушениями на выборах Президента, и составила 33 административных протокола.

"В целом мы отмечаем, что все прошло спокойно и полиция сумела обеспечить законность избирательного процесса в первом туре выборов. Готовимся ко второму туру", - сказал Тракало.

По состоянию на 00:00 в полицию поступило почти 2 500 заявлений и сообщений о нарушениях на выборах.

Напомним, в ЦИК также отметили, что выборы и подсчет голосов прошли без системных нарушений. Подсчет голосов по электронным протоколам показывает, что ни один из кандидатов не смог набрать 50%, что означает назначение второго тура выборов.