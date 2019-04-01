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​Порошенко выиграл в трех областях на западе Украины, Бойко - в двух на востоке, Зеленский - в остальных регионах

Электоральная база Зеленского находится во всех регионах Украины.

​Порошенко выиграл в трех областях на западе Украины, Бойко - в двух на востоке, Зеленский - в остальных регионах

Лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский одержал победу в 20 из 25 регионов Украины, где состоялось голосование 31 марта.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии по результатам обработки более 60% протоколов.

Его вероятный конкурент по второму туру Петр Порошенко победил в трех областях на западе Украины - Ивано-Франковской (21,92%), Тернопольский (24,52%) и Львовской (36,78%).

Представитель пророссийской партии "За жизнь" Юрий Бойко стал первым в двух областях на востоке страны - Донецкой (35,28%) и Луганской (39,71%). В целом по Украине Бойко занял четвертое место.

Напомним, что в первом туре выборов президента Украины победил актер из "95 квартала" Владимир Зеленский, за которого по результатам обработки более 60% протоколов проголосовали не меньше 3,35 млн человек (30,38%). Во второй тур с ним выходит действующий президент Петр Порошенко, за него проголосовали уже 1,81 млн человек (16,38%).

Два региона Украины - Крым и Севастополь - не участвовали в выборах президента из-за российской оккупации. По той же причине выборы не проводились на значительной части Донецкой и Луганской областей.

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