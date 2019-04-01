“Антипутін” або Як Порошенко збирається перемогти Зеленського

– Ми впевнені в своїх результатах, і сьогодні можемо сказати, що Кремль розуміє, що вони вибори програють, – пафосно каже Герасимов те, що згодом звучатиме з вуст усіх соратників президента і з вуст самого Порошенка.

Ближче до часу Х (оголошення результатів екзит-полів) коридором Мистецького Арсеналу поміж журналістів проходить голова фракції БПП Артур Герасимов . Колеги-журналісти беруть його в тісне кільце і атакують запитаннями, накопиченими впродовж тривалого очікування.

Журналісти відверто нудьгують, гортаючи сторінки соцмереж в телефонах і час від часу поглядаючи на включення по скайпу соратників чинного глави держави з регіонів, де ті розповідають про явку виборців і поодинокі порушення.

Близько сьомої години вечора у день виборів у штабі кандидата в президенти Петра Порошенко тихо. Ні шампанського, ні настільного тенісу, ні інших ознак перемоги.

Незабаром знову зустрічаємо Герасимова – у дворі Арсеналу.

– Що робитиме Петро Олексійович, аби перемогти у другому турі? – питаємо.

Впевнено і бадьоро Герасимов каже, що “є погодинний план” дій. Зазначає, що у штабі Порошенка давно підготовлені “дві папки: одна - зелена, інша – червона” (одна на випадок другого туру проти Зеленського, інша – Тимошенко), не уточнюючи, що містять ці папки.

– А якщо вибори виграє Зеленський? – питаємо.

– Ви стріляти вмієте? – весело відповідає Герасимов, натякаючи, очевидно активізацію воєнних дій. Він розказує про те, скільки “цинка відстріляв” особисто і йде геть.

Фото: Виктория Герасимчук Артур Герасимов

Інший співрозмовник LB.ua з БПП, що прямує до входу в Арсенал, наявність погодинного плану дій заперечує. Мовляв, чіткого плану в команді немає, хіба що окремі ідеї. Каже, ще в січні очікував гірші результати для чинного президента. І припускає, що чимало виборців голосували за Порошенка “зі сціпленими зубами”, лише тому, що інші кандидати викликали ще гірше емоції.

На вулиці зустрічаємо також радника президента Юрія Бірюкова. Він випромінює оптимізм і каже, що планує тусити в прес-центрі до ранку.

Те, що його кандидат посів друге місце з великим відривом, Бірюков пояснює просто: “Є великі сумніви у тверезості мислення частини населення нашої країни”. І запевняє, що для перемоги у фіналі виборів достатньо продовжувати ті реформи, які Порошенко почав з 2014-го.

Фото: Дмитрій Єршов Друзі Петра Порошенка збираються в Мистецькому Арсеналі

Незадовго до появи президента гостей у прес-центрі БПП стає дедалі більше: у приміщення Арсеналу заходить міністр інфраструктури Володимир Омелян, міністр соціальної політики Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, міністр культури Євген Нищук, віце-спікер Ірина Геращенко, депутат БПП Оксана Білозір, співак Тарас Петриненко та ін.

Фото: Дмитрій Єршов

Біля виходу із зали скромно стоїть депутат БПП і близький соратник Порошенка Олександр Грановський.

– У разі перемоги Порошенко буде “наздоганяти” своїх ворогів. Наприклад, Арсена Авакова, що непублічно підтримував у перегонах Юлію Тимошенко? – цікавимося у нього.

– Буде. Не знаю, чи Аваков належить до ворогів, але кількість тих, кого я б “наздогнав” є дуже великою, – каже Грановський.

О 20 годині на екрані з’являється трансляція з оголошення результатів національного екзит-полу, за яким Володимир Зеленський набрав 30,4% голосів, Петро Порошенко – 17,8%, Юлія Тимошенко – 14,2%. Ще кілька хвилин – і в зал під оплески заходить сам Порошенко.

Фото: Виктория Герасимчук

Потиснувши руки своїм соратникам, що сиділи біля проходу, він займає місце за трибуною.

– Такої гострої конкуренції, як під час цієї кампанії 2019 року, у нас не було ще на жодних президентських виборах. Ніколи ще не було такого безпрецедентно широкого доступу опозиційних кандидатів до ЗМІ. Інша річ, що використовували вони його для того, щоб лити бруд на опонентів, – сказав Порошенко.

– Ми зламали російський сценарій першого туру, бо у Москві точно не хотіли Порошенка у другому турі. Так ми зламаємо і плани на другий тур, – не шкодував пафосу президент. –

– Доля звела мене у другому турі з маріонеткою Коломойського. Коломойського ми не допустимо... Я починаю боротьбу за виграш у другому турі.

Наостанок згадав про 1 квітня – день сміху.

– Посміємося і досить! 2 квітня – рішуче рухаємось вперед, бо вже не до жартів, – сказав він.

Фото: Виктория Герасимчук

Одразу після промови біля виходу з залу “ловимо” ще одного друга президента – депутата БПП Ігора Кононенка.

– Це очікуваний результат, – каже він. – З урахуванням того бруду, який вилився на президента за останні місяці. Склалося таке враження, що влада виявилася в опозиції – кожен кандидат атакував саме чинного президента. Збіглися інтереси декількох супротивників: в першу чергу, Росії та Путіна, а також інтереси як мінімум одного олігарха, який вважав і вважає президента своїм ворогом, і інтереси людей, яким влада не дала заробити так, як вони хотіли, – додав Кононенко і розповів про те, що деякі люди підготували дуже великі мішки для грошей.

Аби виграти у другому турі, Порошенку варто робити те, що й робив, вважає депутат БПП.

– Може, будемо намагатися більш коректно доносити виборцям те, що ми робимо і те, що плануємо. На наш погляд, поки ми все-таки не змогли донести до молоді те, що намагалися, – визнав він.

Фото: Дмитрій Єршов

Про ще одну причину низької підтримки Порошенка – низьку явку на Західній Україні - згадав депутат БПП та один з керівників штабу Сергій Березенко, якого опоненти чинного президента називають відповідальним за побудову мережі для підкупу виборців.

– Безумовно, Західна Україна повинна прокинутися. Мені здається, що ми один одного заколисали. На Західній Україні напевно думали, що все буде абсолютно по-іншому, і це зіграло поганий жарт з усіма нами, – зазначив він і залишив приміщення Арсеналу.

У пошуках представників БПП журналістка LB.ua пройшла до входу в інший зал Арсеналу, загороджений білими перегородками. Однак, пройти далі не дав охоронець. Як виявилось, там вечеряли народні депутати, міністри, VIP-гості і запрошені.

Один із представників парламентської фракції президента, що згодом вийшов звідти, у неофіційному спілкуванні переконував, що “Порошенко “почистить” свою команду, інакше перемога йому не світить”. “Його “б’ють” через них…”, – додав він, маючи на увазі соратників президента з поганою репутацією.

Він також сказав, що у кишені Порошенка нібито є компромат на окремих представників команди коміка, який може “випливти” до другого туру.

О 23:16 після оголошення остаточних результатів екзит-полів у залі прес-центру погасили екран і світло. Поодинокі журналісти дописували коментарі, допивали каву гості і охоронці.

Фото: Дмитрій Єршов

Під завісу в Арсенал зайшов ще один представник штабу Порошенка.

– Під запис я би також сказав вам, що все розписано покроково. Якісь напрацювання є, але треба бачити результат голосування по кожній області. І з кожною працювати окремо, – підтвердив він, що плану виграшу у другому турі команда президента поки немає.

І додав про Тимошенко: “Вона до ранку заспокоїться. Відверто, його (Порошенка, – LB.ua) вже вітають з виходом у другий тур міжнародні представники. Кілька екзит-полів показали майже однакові результати. Хоча ми дійсно очікували менший розрив (між Порошенком і Зеленським, – LB.ua)”.

Один з наших співрозмовників припустив, що вигідне порівняння між Порошенком і Зеленським ймовірно будуватимуть на так званій інтелектуальній складовій, а також війні з Росією. Це, втім, було зрозуміло і з промови чинного президента – Путіна він згадував в ній найчастіше. Порошенко неодноразово повторював: саме Путін хотів того, аби він не вийшов у другий тур. Тож виборцям пропонується проголосувати за Порошенка, щоб не доставити радості Путіну.