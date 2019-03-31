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ЦИК признал выборы состоявшимися

"Мы можем констатировать, что волеизъявление украинского народа осуществилось".

ЦИК признал выборы состоявшимися
Татьяна Слипачук
Фото: twitter.com/opora

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук отмечает, что выборы президента Украины 31 марта состоялись и прошли без системных нарушений.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Выборы прошли без системных нарушений, о чем говорит и Национальная полиция, и наблюдатели. Мы можем констатировать, что волеизъявление украинского народа осуществилось", - сказала она на брифинге в воскресенье вечером.

В свою очередь заместитель главы ЦИК Евгений Радченко сообщил, что почти все участки открылись своевременно, передают Українськi Новини.

Среди причин с задержками открытия участков были следующие: 8 комиссий проставили в бюллетенях штамп "Выбыл", до десяти участков не перешли своевременно на "летнее время", ещё около десятка затянули проведение утренних заседаний.

Закрылись практически все участки своевременно, и только в Польше и Германии перед закрытием участков были очереди, однако все избиратели проголосовали.

Радченко также отметил, что в ходе голосования ряд участковых комиссий требовали у избирателей с ID-картами прописку, однако всем им в итоге были выданы бюллетени.

Он также перечислил случившиеся на выборах курьёзы: на одном из участков подрались два наблюдателя от общественных организаций, пытаясь зафиксировать нарушения; во Львовской области из-за потери ключей сейф с избирательной документацией пришлось открывать болгаркой; в Сумской области избиратель пытался вынести во рту бюллетень; в Херсонской области 18 участков на недолгий промежуток времени остались без света.

31 марта в Украине состоялся первый тур выборов президента. По данным национального эксит-полла, во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

По данным с 181 из 199 территориальных избирательных округов, активность избирателей составила 63,5%.

ЦИК должен официально установить результаты голосования до 10 апреля включительно.

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