​ЦИК начала обнародование результатов выборов

Согласно данным обработки 0,17% протоколов в электронном виде, за Петра Порошенко проголосовали 24,76% избирателей, Владимира Зеленского – 23,60%.

Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК.

За Юлию Тимошенко отдали свои голоса 17,07% избирателей, Анатолия Гриценко – 8,63%, Олега Ляшко – 8,19%.

"Выборы состоялись, и я думаю, что это наша общая победа, поскольку это важный этап избирательного процесса. Он прошел без системных нарушений. То есть у нас состоялось волеизъявления украинского народа", - сказала на брифинге в ЦИК глава комиссии Татьяна Слипачук.