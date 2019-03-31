Зинченко побил уникальный рекорд Английской Премьер-Лиги
Зинченко побил уникальный рекорд Английской Премьер-Лиги
​Тимошенко: во втором туре мы с Зеленским будем конкурентами
​Тимошенко: во втором туре мы с Зеленским будем конкурентами
В Украине состоялось голосование на очередных выборах президента (обновляется)
В Украине состоялось голосование на очередных выборах президента (обновляется)
Супруга Гриценко Юлия Мостовая со второй попытки проголосовала на выборах (обновлено)
Супруга Гриценко Юлия Мостовая со второй попытки проголосовала на выборах (обновлено)
Передвиборна програма Ігоря Смешко
Передвиборна програма Ігоря Смешко
Зеленский заявил, что не будет объединяться с Тимошенко
Зеленский заявил, что не будет объединяться с Тимошенко
Явка избирателей в первом туре превысила 63% (обновляется)
Явка избирателей в первом туре превысила 63% (обновляется)
Национальный экзит-полл: Зеленский 30,6%, Порошенко 17,8%, Тимошенко 14,2% (обновлено)
Национальный экзит-полл: Зеленский 30,6%, Порошенко 17,8%, Тимошенко 14,2% (обновлено)
Порошенко - избирателям Зеленского: "Представлять Россию будет не Галкин и не Петросян"
Порошенко - избирателям Зеленского: "Представлять Россию будет не Галкин и не Петросян"
ГлавнаяПолитика

​ЦИК начала обнародование результатов выборов

В лидерах - Порошенко и Зеленский.

Согласно данным обработки 0,17% протоколов в электронном виде, за Петра Порошенко проголосовали 24,76% избирателей, Владимира Зеленского – 23,60%.

Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК.

За Юлию Тимошенко отдали свои голоса 17,07% избирателей, Анатолия Гриценко – 8,63%, Олега Ляшко – 8,19%.

"Выборы состоялись, и я думаю, что это наша общая победа, поскольку это важный этап избирательного процесса. Он прошел без системных нарушений. То есть у нас состоялось волеизъявления украинского народа", - сказала на брифинге в ЦИК глава комиссии Татьяна Слипачук.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также