Результаты экзит-поллов на выборах президента Украины

"Национальный экзит-полл" фонда "Демократические инициативы" имени Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Разумкова.

Опрос проводился всего на 400 избирательных участков: на 200 участках КМИСом и еще на 200 участках - Центром Разумкова. Всего было опрошено 17 890 проголосовавших избирателей. Погрешность опроса составляет 2,5%.