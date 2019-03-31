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ГБР не увидело нарушений в демонстрации Ляшко заполненного бюллетеня после голосования

Оснований для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований нет.

ГБР не увидело нарушений в демонстрации Ляшко заполненного бюллетеня после голосования
Фото: ляшко

Государственное бюро расследований не считает нарушением демонстрацию главой Радикальной партии Олегом Ляшко заполненного бюллетеня после голосования на выборах президента и отказалось открывать уголовное производство.

Об этом сообщил представитель пресс-службы бюро, передают Українські Новини.

Он отметил, что следователи и юридический отдел ГБР проанализировали информацию о возможном нарушении со стороны депутата.

"Установлено, что оснований для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований нет", - заявила пресс-служба бюро.

По мнению ГБР, добровольная демонстрация для журналистов, а не публичное объявление результатов тайного голосования, не может считаться уголовным преступлением.

Таким образом, ГБР отказалось открывать дело на Ляшко и других политиков, продемонстрировавших свои заполненные бюллетени после голосования.

Ранее советник главы МВД Иван Варченко заявил, что на Ляшко откроют уголовное дело за нарушение на выборах. В Комитете избирателей Украины заявили, что за такие действия Ляшко может грозить штраф.

Ранее МВД предупредило избирателей об уголовной ответственности за фотографирование в избирательной кабинке.

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