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Полиция открыла 31 уголовное производство по нарушениям на выборах

Всего за день поступило 1 927 сообщений о нарушениях.

Полиция открыла 31 уголовное производство по нарушениям на выборах
Фото: EPA/UPG

Полиция получила 1 927 сообщений о нарушениях на выборах президента и открыла 31 уголовное производство.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Каких-либо резонансных событий не произошло", - заявил он.

Так, всего за день полиция получила 1 927 сообщений о нарушениях на выборах.

Открыто 31 уголовное производство.

Составлено 18 админпротколов, из которых 5 - за пребывание в нетрезвом виде членов избирательных комиссий.

Ранее в МВД заявили, что нарушения на выборах не повлияют на результаты голосования.

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Источник: "Українські новини"
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