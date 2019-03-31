Полиция открыла 31 уголовное производство по нарушениям на выборах

Всего за день поступило 1 927 сообщений о нарушениях.

Полиция получила 1 927 сообщений о нарушениях на выборах президента и открыла 31 уголовное производство.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Каких-либо резонансных событий не произошло", - заявил он.

Так, всего за день полиция получила 1 927 сообщений о нарушениях на выборах.

Открыто 31 уголовное производство.

Составлено 18 админпротколов, из которых 5 - за пребывание в нетрезвом виде членов избирательных комиссий.

Ранее в МВД заявили, что нарушения на выборах не повлияют на результаты голосования.