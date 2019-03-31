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Зеленский заявил, что не будет объединяться с Тимошенко

"Новости про объединение – это фейк".

Зеленский заявил, что не будет объединяться с Тимошенко
Фото: offshoreview.eu

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается ни с кем объединяться во втором туре.

"Я ни с кем не собираюсь объединяться, этой какой-то фейк", – ответил он на вопрос корреспондента LB.ua о возможном объединении во втором туре с Юлией Тимошенко.

В целом Зеленский отрицает, что ведет переговоры об объединении усилий с другими кандидатами в президенты.

По предварительным результатам Национального экзит-полла Владимир Зеленский набирает 30,4% голосов, Петр Порошенко – 17,8%, Юлия Тимошенко – 14,2%.

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