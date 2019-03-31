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Голосование заключенных проходит с нарушениям, - офис омбудсмена

В основном речь идет о несвоевременном открытии участков, плохих условиях для голосования и неподходящих помещениях.

Голосование заключенных проходит с нарушениям, - офис омбудсмена
Фото: EPA/UPG

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой заявляет, что голосование заключенных в пенитенциарных учреждениях проходит с нарушениям.

Об этом сообщили на брифинге представители омбудсмена Вячеслав Петльованный и Андрей Мамалыга, передают "Українськi Новини".

Петльованный отметил, что в воскресенье, 31 марта, сотрудники провели мониторинг мест лишения свободы и установили ряд нарушений. В частности, речь идет о несвоевременном открытии участков, плохих условиях для голосования и неподходящих помещениях.

Денисова, в свою очередь, сообщила, что посетила Лукьяновское (Киевское) СИЗО, где также зафиксированы нарушения. Так, для организации работы было потрачено более двух часов, хотя голосование должно было начаться в 8:00. Представитель изолятора сообщил, что осужденные и сотрудники готовы к голосованию, но на месте не было членов участковой избирательной комиссии.

Денисова зашла в одно из помещений, где начали организовывать процесс голосования. Полицейские присутствовали вообще в другом помещении СИЗО.

"Была задержка, потому что не предоставили помещение, сколько людей будет голосовать, поэтому нам надо было распределить количество по спискам и количество бюллетеней, чтобы члены УИК не бегали из одного помещения в другое. СИЗО не предоставило вовремя помещение. Его предоставили нам поздно сегодня", - пояснила глава комиссии.

Денисова опубликовала видео своего визита в СИЗО в Фейсбуке.

Представитель офиса омбудсмена Андрей Мамалыга также сообщил, что в Бучанской исправительной колонии (Киевская область) заключенным выдавали специальные карточки, которые они обязаны были сдать сотруднику администрации после голосования. По его мнению, это может свидетельствовать о нарушении тайны голосования и принципа свободного волеизъявления.

О том, как в Украине проходит голосование на выборах президента, читайте в материале LB.ua.

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