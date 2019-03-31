Голосование на подконтрольной Украине территории Донбасса проходит спокойно, - ОГА

В Донецкой области проголосовали около 14% избирателей, в Луганской - 21%.

Процесс голосования на выборах президента Украины в Донецкой области проходит спокойно. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць.

Глава Донецкой ОГА уже проголосовал и советует жителям региона воспользоваться своим правом выбрать будущее страны.

"Приходите на избирательные участки - голосуйте за того, кого лично Вы считаете достойным. Условия, необходимые для свободного волеизъявления, созданы. Все избирательные участки в Донецкой области открыты. Процесс голосования проходит спокойно", - написал он.

По данным наблюдателей "Опоры", явка избирателей в Донецкой области по состоянию на 12 часов составляет 13,6%.

В Луганской области по состоянию на 11:00 средняя явка составила 21,2%. Избиркомы отчитываются об открытии всех 524 избирательных участков, существенных нарушений не зафиксировано.