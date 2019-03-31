Голосование на выборах началось без инцидентов

Только два участка в Харьковской области открылись с незначительной задержкой.

В Харьковской области все избирательные участки начали свою работу, однако два участка открылись позже 8:00. Об этом сообщает региональное управление национальной полиции.

"С незначительной задержкой открылись два участка, расположенные в Новобаварском районе Харькова и в городе Изюм Харьковской области. Информация по указанным фактам зарегистрирована в журналах Единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции, проводится проверка", - сказано в сообщении.

Из других регионов информация о нарушениях в работе участков на данный момент не поступала.

Избирательные участки находятся под круглосуточной охраной, в последнюю неделю правоохранительные органы перешли на усиленный режим несения службы.

Напомним, голосование на выборах президента Украины началось в 23:00 30 марта в Австралии - в посольстве Украины в Канберре. Голосование продлится до 11:00 по киевскому времени, проголосовать в посольстве могут также украинцы, проживающие в Новой Зеландии.

Украинцы голосуют в 72 странах, наибольшее количество участков сформировано в Германии (5), по четыре избирательных участка откроются в США, Польше, Италии, а также в Канаде, Испании и Турции.