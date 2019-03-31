Зинченко побил уникальный рекорд Английской Премьер-Лиги
Зинченко побил уникальный рекорд Английской Премьер-Лиги
Дмитро Кулеба: «Велика кількість людей вірить в брехню і починає сприймати її як правду попри докази, що це є брехня»
Дмитро Кулеба: «Велика кількість людей вірить в брехню і починає сприймати її як правду попри докази, що це є брехня»
Turkish Airlines отменила 16 из 40 рейсов "Херсон-Стамбул" в апреле
Turkish Airlines отменила 16 из 40 рейсов "Херсон-Стамбул" в апреле
Из Киева отправился первый ночной экспресс в Мариуполь
Из Киева отправился первый ночной экспресс в Мариуполь
Зеленский лишился доли в российском кинобизнесе в пользу автора студии "Квартал-95", - "Схемы"
Зеленский лишился доли в российском кинобизнесе в пользу автора студии "Квартал-95", - "Схемы"
СБУ задержала Вано Надирадзе
СБУ задержала Вано Надирадзе
Дніпро напередодні виборів
Дніпро напередодні виборів
В Черкассах полиция остановила подкуп избирателей на 1,6 млн гривен
В Черкассах полиция остановила подкуп избирателей на 1,6 млн гривен
Передвиборна програма Ігоря Смешко
Передвиборна програма Ігоря Смешко
ГлавнаяПолитика

Голосование на выборах началось без инцидентов

Только два участка в Харьковской области открылись с незначительной задержкой.

Голосование на выборах началось без инцидентов
Фото: EPA/UPG

В Харьковской области все избирательные участки начали свою работу, однако два участка открылись позже 8:00. Об этом сообщает региональное управление национальной полиции.

"С незначительной задержкой открылись два участка, расположенные в Новобаварском районе Харькова и в городе Изюм Харьковской области. Информация по указанным фактам зарегистрирована в журналах Единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции, проводится проверка", - сказано в сообщении.

Из других регионов информация о нарушениях в работе участков на данный момент не поступала.

Избирательные участки находятся под круглосуточной охраной, в последнюю неделю правоохранительные органы перешли на усиленный режим несения службы.

Напомним, голосование на выборах президента Украины началось в 23:00 30 марта в Австралии - в посольстве Украины в Канберре. Голосование продлится до 11:00 по киевскому времени, проголосовать в посольстве могут также украинцы, проживающие в Новой Зеландии.

Украинцы голосуют в 72 странах, наибольшее количество участков сформировано в Германии (5), по четыре избирательных участка откроются в США, Польше, Италии, а также в Канаде, Испании и Турции.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также