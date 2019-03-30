Арестованных крымских татар поместят в пять СИЗО России, - Денисова

Задержанных в оккупированном Крыму во время обысков ФСБ 23 крымских татар вывезли в Ростовскую область, где их поместят в пять разных СИЗО. Об этом 30 марта сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.

"Информация о месте пребывания крымских татар на территории Ростовской области подтвердилась. Их распределят в пять СИЗО области. Три следственных изолятора расположены в Ростове, два - в пригороде", - заявила омбудсмен.

Денисова уточнила, что среди находящихся в Ростовской области - Тофик Абдулгазиев, Иззет Абдуллаев, Владлен Абдулкадыров, Меджит Абдурахманов, Билял Адилов, Энвер Аметов, Осман Арифмеметов, Фарход Базаров, Аким Бекиров, Ремзи Бекиров, Сервет Газиев, Джемиль Гафаров, Риза Изетов, Алим Каримов, Сейран Муртаза, Яшар Муединов, Эрфан Османов, Сейтвели Сейтабдиев, Рустем Сейтхалилов, Руслан Сулейманов, Шабан Умеров, Рустем Шейхалиев и Асан Яников.

"Не просто так для проведения обысков в микрорайоне Каменка г.Симферополь были задействованы ростовские ФСБшники. Все заранее спланировано, в том числе перемещение", - добавила омбудсмен.

Напомним, 27 марта в Крыму российские силовики провели не менее 25 обысков в домах крымскотатарских активистов якобы по делу "Хизб ут-Тахрир". 23 человек задержали, включая тех, кто пришел поддержать обыскиваемых. Киевский районный суд Симферополя в оккупированном Крыму арестовал до 15 мая всех задержанных во время обысков.

Евросоюз выступил в их защиту, призвав Россию прекратить атаки на крымских татар на оккупированном полуострове.