Зеленский лишился доли в российском кинобизнесе в пользу автора студии "Квартал-95", - "Схемы"

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский лишился своей доли в российском кинобизнесе в пользу автора студии "Квартал-95" Андрея Яковлева.

Об этом сообщили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

Согласно данным из реестра юридических лиц Кипра, в компании Green Family LTD, которая владеет кинобизнесом "Квартала-95" в России, изменились учредители. Так, Владимир Зеленский, который был соучредителем компании вместе с партнерами по "Кварталу-95" (Андреем Яковлевым, Сергеем и Борисом Шефирами) и Тимуром Миндичем, вышел из бизнеса.

На данный момент доли в Green Family LTD распределены следующим образом: Яковлев - 400 евро, Б. Шефир - 300 евро, С. Шефир - 300 евро, Appex International LTD Тимура Миндича - 1000 евро. Еще в начале текущего года доля Зеленского в Green Family LTD составляла 300 евро, отмечают журналисты.

Green Family LTD - основатель российских компаний "Грин Филмс", "Вайсберг пикчерс" и "Платинумфильм", которые продолжают работать в Москве.

Таким образом, заключают журналисты, "кварталовцы" не прекратили вести бизнес в России, однако делают это без своего лидера - Владимира Зеленского. Ранее он заявлял, что производство кино и телесериалов его команда прекратила еще в 2014 году.