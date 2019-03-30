РосСМИ сообщили, что Гриб прекратил голодовку

Павел Гриб, приговоренный в России к 6 годам заключения за "подстрекательство к теракту", прекратил голодовку, которую объявил 22 марта после оглашения приговора. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис, передает Интерфакс.

"Гриб 29 марта написал заявление о прекращении голодовки. До этого руководство СИЗО разъяснило ему возможные последствия голодовки. Видимо, за несколько дней без пищи он их уже частично прочувствовал", - сообщил Петрашис.

По его словам, в настоящее время Гриб чувствует себя удовлетворительно.

Вместе с тем агентство сообщает, что Гриба возили на обследование в больницу ФСИН (МОТБ-19), где якобы установили, что в стационарно-медицинской помощи и оперативном вмешательстве не нуждается.

Ранее отец политзаключенного, Игорь Гриб, заявил, что сыну необходима неотложная операция, иначе есть риск возникновения внутреннего кровотечения, которое приведет к смерти. У Павла Гриба синдром портальной гипертензии, он инвалид детства.

19-летний украинец Павел Гриб был похищен в Беларуси 24 августа 2017 года. Его обнаружили в российском СИЗО, спецслужбы РФ предъявили ему обвинение в терроризме.

22 марта суд в Ростове-на-Дону приговорил тяжелобольного Гриба к шести годам лишения свободы, признав его виновным в "подстрекательсте к терроризму".