Павла Гриба приговорили к 6 годам колонии, он объявил голодовку

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского политзаключенного Павла Гриба к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Гриба признали виновным в призывах к терроризму и склонению к теракту.

Таким образом суд удовлетворил требование прокуратуры.

Обновление. После оглашения приговора Павел Гриб объявил голодовку, пишет "Громадське".

"В связи с тем, что не допустили ни врачей, ни украинского омбудсмена Людмилу Денисову и вообще в связи с тем, что такое делается, я объявляю голодовку", - сказал он.

Напомним, 24 августа 2017 года Гриба похитили в белорусском Гомеле и вывезли в Россию.

По версии следствия, он причастен к подготовке теракта в сочинской средней школе №26. Кроме того, в России называют Гриба "приверженцем радикальных националистических взглядов".

Здоровье Гриба за время, проведенное в СИЗО, ухудшилось. В конце января 2019 года стало известно, что у него появились признаки цирроза печени и болезни Альцгеймера.