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Порошенко назначил посла Украины в Кувейте

Ранее Александр Балануца занимал должность консула Украины в Дубае.

Порошенко назначил посла Украины в Кувейте
Александр Балануца
Фото: dubai.mfa.gov.ua

Президент Петр Порошенко назначил послом Украины в Кувейте Александра Балануцу.

Об этом говорится в указе Президента №84 от 21 марта.

"Назначить Балануцу Александра Александровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Государстве Кувейт", - сказано в нем.

Александр Балануца в 2002 году окончил факультет иностранных языков Кировоградского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко. В 2009 году получил степень магистра международного права, закончив с отличием Украинский государственный университет финансов и международной торговли. В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности "Деньги, финансы и кредит" в Киевском Национальном университете имени Тараса Шевченко.

С 2003 по 2006 год работал в Министерстве финансов и Государственном комитете финансового мониторинга Украины. С 2007 по 2012 - старшим преподавателем, доцентом кафедры банковского дела и финансового мониторинга факультета финансов и банковского дела Национального университета Государственной налоговой службы Украины.

С января 2016 был консулом-руководителем Консульства Украины в городе Дубай, ОАЭ.

Напомним, 12 марта президент Петр Порошенко уволил посла Украины в Узбекистане Юрия Савченко.

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