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Турчинов заявил о поддержке Порошенко на выборах президента

"На сегодняшний день Петр Алексеевич Порошенко - наиболее подготовленный кандидат".

Турчинов заявил о поддержке Порошенко на выборах президента
Александр Турчинов
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил о поддержке Петра Порошенко на выборах президента 31 марта.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "1+1".

"Я считаю, что на сегодняшний день Петр Алексеевич Порошенко - наиболее подготовленный кандидат", - ответил Турчинов на вопрос о том, кого он поддерживает на выборах Президента.

При этом секретарь СНБО сообщил, что с Юлией Тимошенко не общается с 2014 года.

Кроме того, Турчинов сказал, что позитивно относится к Владимиру Зеленскому и подчеркнул, что длительное время работал в городе Кривой Рог, откуда родом артист.

Также секретарь СНБО отметил, что не намерен участвовать в парламентских выборах осенью текущего года.

Напомним, кандидат в президенты Сергей Кривонос, снявшийся в пользу Порошенко, получил должность в СНБО.

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